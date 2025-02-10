現地時間6日に南米ペルーのナスカ県で撮影され映像に映っていたのは、川の氾濫で赤い木々がものすごい勢いで迫る様子。世界遺産「ナスカの地上絵」への影響はあるのでしょうか。数トンの木々や土砂が川を埋め尽くし、住宅には土砂が流入。走行していた車が流されるなどの被害が出ました。見物人はぼう然とした様子で、氾濫の様子をスマートフォンに収めていました。現地メディアは、今回の氾濫が5時間に及ぶ集中豪雨の影響によるも