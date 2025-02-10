■雪道で恐怖“180°回転”雪道の事故で車が180度回転。相手の車は立ち去りました。事故直前のドライレコーダーの映像です。ヘッドライトに路面の雪がぼんやりと浮かんでいます。緩やかな左カーブを抜けた先の交差点。そこに…。車は反時計回りに回転し、後ろを向いてしまいました。事故に遭った20代の女性「もう『あ！』と思ったら突っ込まれてるくらいのスピード感。エアバックも両方出たし、車から煙も出たし、かなりの衝