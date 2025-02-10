10日午前に神奈川県茅ケ崎市で発生した火事で、火元の住宅に住む60代の男性と連絡が取れていないことが分かりました。警察が確認を急いでいます。警察などによりますと、午前10時40分ごろ、茅ケ崎市松浪の2階建て住宅から火が出でました。ポンプ車など9台が出動し、火は約6時間半後の午後5時20分ごろに消し止められたということです。この火事を巡っては当初、逃げ遅れやけが人の情報はありませんでしたが、火元の家に住む