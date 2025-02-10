韓国の6人組男性グループ、BOYNEXTDOORが10日、都内で「トムとジェリー85周年バースデーイベント」に出席した。ネコのトムとネズミのジェリーが追いかけっこをするドタバタコメディーを展開する短編アニメーションシリーズ「トムとジェリー」は、1940年2月10日にアメリカで初公開。この日に“85歳の誕生日”を迎えた。リーダーのJAEHYUN（21）は「85周年のアニバーサリーソングをリリースすることになりました」と発表。今年末の