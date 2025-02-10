2月9日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。ノーメイク姿を見た甥っ子の反応を明かした。【関連】辻希美、長女の芸能界デビューへの葛藤を吐露「やりすぎもよくないっていうのは分かってるんですけど…」今回の動画では、辻が女性スタッフらと共に、屋外テラスでランチを楽しむ様子を公開。この中で、日常のメイクに関するトークが展開されると、辻は、「幼稚園の送り迎えをメイクしてるのもすごいと思う」