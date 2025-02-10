真冬に花を咲かせるサクラ、啓翁桜（けいおうざくら）を県内では、鹿角市と小坂町でブランド化を目指し栽培しています。鹿角市にある作業場では、まもなく迎える卒業シーズンを前に、出荷に向けた作業がいま盛んに行われています。「啓翁桜」は、秋に刈り取ったサクラを、温度が管理されたハウスの中で栽培します。早くから寒さにさらすことで春が来るよりも前、真冬に薄紅色の花を咲かせます。鹿角市と小坂町では、厳しい寒