アンティーク家具が映える海外っぽい空間にときめきJR渋谷駅から徒歩約4分。公園通り沿いのビルの6階にある「DUKE cafe」。駅から好アクセスながら、都会の喧騒を忘れるような心地よい空間が広がっています。広々とした店内で、席数はなんと約73席！ 2人掛けのテーブル席や4人でもゆったり座れるソファ席、大きなダイニングテーブルを囲んだ席もあり、ひとりでの作業やデート、女子会などさまざまなシーンで利用できるのがうれしい