プロケッズ(PRO-Keds)・ウィズリミテッド(WHIZLIMITED)・ミタスニーカーズ(mita sneakers)のトリプルコラボレーションによるユニセックスシューズが登場。2025年2月15日(土)より、ミタスニーカーズほかにて発売される。プロ仕様のスニーカーを提案する「プロケッズ」アメリカのスニーカーブランド「ケッズ(Keds)」が手掛けるプロスポーツ仕様のブランドとして、1949年に誕生した「プロケッズ」。バスケットボールシューズのパイオ