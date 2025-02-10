HYBE傘下レーベルの「ADOR」が10日、「NJZ」に名称変更を発表した5人組ガールグル・NewJeansの名称について「NewJeans」を使用することを要請した。【ライブ写真】日韓で大反響！「青い珊瑚礁」をキュートに歌うハニADORは「ADORより報道関係者の皆様へのお願い」と題し、公式コメントを報道陣に発表。「2月7日、NewJeansのメンバーたちがADORと事前に協議されていないグループ名で活動する計画を明らかにしたことで、報道関係