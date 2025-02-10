14日はバレンタインデー。手作りチョコレートをあげようと考えている人も多いのでは。料理研究家で時短のプロ・つくりおき食堂まりえさん（＠mariegohan）が投稿したレシピに反響が寄せられている。【写真】材料4つ＆レンジで10分、簡単『人気のセブンのクッキー＆ブラウニー』レシピ「材料4つで10分で完成！レンジで作れてびっくりするほど簡単でおいしい」と、まりえさんが紹介するのは『人気のセブンのクッキー＆ブラウニー