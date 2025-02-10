少年たちの稽古を見守る元横綱白鵬の宮城野親方（右端）＝10日、東京・両国国技館内の相撲教習所大相撲の宮城野親方（元横綱白鵬）が主催する少年相撲の国際親善大会「第15回白鵬杯」前日の10日、海外チームの合同稽古が、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われ、同親方がまわし姿で指導して交流を深めた。宮城野親方は四股の踏み方などを、通訳を交えて丁寧に説明。「分かりやすいように、一生懸命やらせてもらった。いい交