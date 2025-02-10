資生堂のトータルメイクアップブランド「マキアージュ」は、2025年8月にブランド誕生20周年を迎えるにあたり、新たなブランドメッセージ「きれいは、みんなで進んでく。」を掲げることを発表しました。新ミューズの古川琴音さんが登壇した「新マキアージュ発表会」で、マキアージュがどのようなブランドに生まれ変わるのか聞いてきたので、その内容をレポートします。新マキアージュ発表会○「憧れ」のマキアージュから「一緒に『