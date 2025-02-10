くら寿司が2月7日（金）からエスターバニーとのコラボキャンペーンをスタート。スイーツをはじめ、オリジナルグッズやコラボ商品が楽しめます。そのほか、2025年の大阪・関西万博に先駆けて、世界各国の料理も味えちゃう。今すぐくら寿司に行かなくちゃ！エスターバニーって？韓国系アメリカ人のEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのキャラクター。彼女の描くイラストが、多くの共感をよびファッションブランド