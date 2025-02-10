2月10日、京都競馬場で行われた10R・エルフィンステークス（L・3歳オープン・牝・芝1600m）は、浜中俊騎乗の4番人気、ヴーレヴー（牝3・栗東・武幸四郎）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のグローリーリンク（牝3・栗東・吉岡辰弥）、3着にラージギャラリー（牝3・栗東・高橋亮）が入った。勝ちタイムは1:35.3（良）。1番人気で坂井瑠星騎乗、ダノンフェアレディ（牝4・栗東・橋口慎介）は、5着敗退。【京都3R】ドウデュー