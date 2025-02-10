【モデルプレス＝2025/02/10】森永乳業株式会社は、ケーキアイスの「ビエネッタ」について3月31日をもって販売を終了することを発表した。【写真】工藤静香、手作りスイーツが話題「芸術的に綺麗」◆ビエネッタ、販売終了に悲しみの声販売終了の対象は「ビエネッタ バニラ」「ビエネッタ ティラミス」「ビエネッタカップ バニラ」。「ビエネッタ」は、日本では1983年9月に販売を開始し、繊細な層を再現することが難しいことから発