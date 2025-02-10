【モデルプレス＝2025/02/10】俳優の竜星涼が9日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜よる10時〜）に出演。俳優の阿部寛からのVTRでメッセージが寄せられた。【写真】「ショウタイムセブン」舞台挨拶でお茶目なやり取りを見せた阿部寛＆竜星涼◆阿部寛＆竜星涼、互いの第一印象は？7日に公開となった阿部が主演を務める映画「ショウタイムセブン」。阿部は共演した竜星について「最初会った時、生意気そうだなと思ったんです