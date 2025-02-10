近畿地方では、今週は天気が春らしく周期的に変わり、寒さのやわらぐ日が多くなるでしょう。ただ、17日(月)ごろからは、先週ほどではないものの、再び強い寒気が流れ込む見込みです。来週は北部を中心に雪が降りやすく、2月の後半とは思えない厳しい寒さとなるでしょう。明日11日(火・祝)は昼ごろまでにわか雪夜は朝より冷える所も日本付近に長く居座った強い寒気は、11日(火・祝)にようやく抜けていくでしょう。11日(火・祝)の