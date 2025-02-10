栗林公園（高松市栗林町） 香川県は、県有施設の利用料や手数料などを改定するための条例案を2月定例県議会に提出します。高松市にある国の特別名勝・栗林公園の入園料は、消費税増税時を除いて25年ぶりに値上げします。 県民負担の適正化と公平化を図り、国や他県の類似料金とのバランスを保つ観点から見直しと改定を行うものです。 このうち栗林公園の入園料は、大人の個人利用が現在の1回410円から500円になります。