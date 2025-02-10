岡山後楽園岡山・北区 岡山市の後楽園で10日、春を迎える恒例行事「芝焼き」が行われました。 後楽園の芝焼きは、病害虫を駆除するとともに新しい芽がきれいに出そろうようにするのが目的で、毎年この時期に行われています。 作業員がたいまつで火をつけていくと約1.8haの芝が「黒いじゅうたん」に変わっていきました。 2025年の芝焼きは当初、2月5日に行われる予定でしたが、強風などの影響で2度にわたって