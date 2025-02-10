【POP UP PARADE ファリン（キメラ）XL size】 5月 発売予定 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ファリン（キメラ）XL size」を5月に発売する。価格は39,800円。2月10日現在、公式ショップでの予約受付は終了しているが、あみあみなどで予約を受け付けている。 本製品は「ダンジョン飯」に登場する、キメラになった姿の「ファリン」を全高260mmで再