週明け１０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）と比べて３４銭円安・ドル高の１ドル＝１５２円１７〜１８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７９銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１５６円９４〜９８銭で大方の取引を終えた。