週明け１０日の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３８８．４４ポイント（１．８４％）高の２１５２１．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６２．７４ポイント（２．０９％）高の７９４６．８１ポイントと３日続伸した。ハンセン指数は昨年１０月７日以来、約４カ月ぶりの高値水準を回復している。売買代金は２４２４億９３００万香港ドルと高水準が続いた