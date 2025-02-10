【ベルリン＝工藤彩香】バルト３国のエストニア、ラトビア、リトアニアは９日、欧州連合（ＥＵ）の電力網に接続した。旧ソ連時代から続いてきたロシアの電力網との接続を８日に遮断し、切り替えた形だ。エネルギー面でのロシア依存から脱却し、安全保障の強化につなげる狙いがある。１９４０年にソ連に併合され、約半世紀にわたる支配を経験したバルト３国は、ロシアへの警戒感が強い。３国は欧州連合（ＥＵ）と北大西洋条約機