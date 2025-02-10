お笑いコンビ「見取り図」のリリー（40）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んだ。リリーは「マニキュア」とのみコメント。ハッシュタグで「理由は聞かないで」「枝豆カラー」「3日間くらい楽しんで消す」と添え、黄緑色のネイルを施した両手で顔を覆った写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「可愛い似合いすぎてる」「えだまめカラー、金髪と合ってて良い感じです」「枝豆カラー