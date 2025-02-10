3者協定を締結した警視庁の村瀬智行組織犯罪対策部長（中央）ら＝10日午後、警視庁本部外国人の出入国や在留を巡り連携を強化するため、警視庁と東京出入国在留管理局、日本行政書士会連合会は10日、協定を締結した。在留外国人が増加する中、入管や申請手続きを支援する行政書士が把握した入管難民法違反の疑い事例などを共有し、犯罪を未然に防ぐ狙い。警視庁によると、3者で協定を結ぶのは初めて。行政書士が虚偽の在留申請