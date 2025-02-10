野菜の価格高騰が続く中、ようやく値下がりの兆しが見えてきたキャベツ。ところが今、ある病気が生産者を悩ませる事態となっています。東京・新宿区にある「アカシア新宿本店」。チキンスープでじっくり煮込まれたロールキャベツに自家製のシチューをかければ、店自慢のひと品が完成です。利用客は「ご飯が進みます。おいしいです」「お肉も大きいし、キャベツたっぷりでうれしいです」「このシチューがロールキャベツとあいまって