今季最強寒波の影響が残る福島では雪崩が相次ぎ、宿泊客が孤立状態になっています。■相次ぐ雪崩宿泊客ら孤立福島市土湯温泉町の県道。この後、雪崩が起き、通行止めとなりました。実は周辺での雪崩は10日は2回目。1回目の雪崩で孤立した温泉旅館の関係者が撮影した映像。奥で重機が作業しているのが分かります。雪で覆われた場所は旅館の生命線である県道です。最初の雪崩による被害が確認されたのは午前4時ごろ。付近