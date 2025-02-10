将棋の藤井聡太名人・竜王（22）=王位・王座・棋王・王将・棋聖と合わせ七冠=が10日、都内で行われた第74回NHK杯テレビ将棋トーナメントの対局（後日放送のため相手は非公表）に勝利し、通算400勝（81敗、勝率8割3分2厘）を達成した。22歳6カ月での400勝到達は、1994年2月に23歳4カ月で達成した羽生善治九段（54）を超える史上最年少記録。デビュー（四段昇段）から8年4カ月での達成は、羽生九段の8年2カ月に次ぐ史上2位の早さ