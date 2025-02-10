俳優のつるの剛士さんが自身のインスタグラムを更新。愛猫との別れを報告しました。【写真】「チャコ、16年本当にありがとう」つるのさんは「この二日間、学業でなんとか気持ちを紛らわしていましたが…やっぱりダメだ」と投稿。続けて「16年間、いつもつるの家を見守りながら癒してくれ、子どもたち（三女、次男）が生まれる前から家族のお姉さん的な存在だったチャコが天国へ旅立ちました。」「最後まで我々に全く手をかけさせ