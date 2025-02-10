2日から5日にかけて、北京の小米（シャオミ）自動車工場が一般向けに「春節特別見学ツアー」を開催した。オンライン予約はすぐにいっぱいになり、連日大盛況となった。同月、北汽新能源（BAIC New Energy）の「享界スーパー工場」も見学ツアーを18回実施し、環境に優しい製造ラインを公開。北京から遠く離れた内モンゴル自治区の「伊利現代智慧健康谷（Yili Modern Intelligent Health Valley）」でも、2月1日から一般向けの工場見