中国物流購買連合会は10日、1月の中国の在庫率指数を発表しました。春節連休中の消費ニーズの伸びにけん引され、在庫需要は急速な増加を維持しており、商品の在庫回転率は引き続き向上し、企業が積極的な在庫準備、在庫補充を行った結果、業界は引き続き順調な状況を維持していることが分かりました。中でも、1月の在庫率指数は52．5％と前月に比べ1．9ポイント回復し、10カ月ぶりとなる最高値を記録しました。項目別指数を見ると