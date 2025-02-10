Image: Apple ある朝、目が覚めると新しいiPhoneが…？いよいよ出そう！な雰囲気漂う、Apple（アップル）のiPhone SEシリーズ新モデル「iPhone SE4（仮称）」。コスパ重視でありつつ、チップの性能がいいのがSEシリーズの特徴ですし、しかも今回はデザインも変わるかも？と期待感モリモリなこの端末を求めている人も多いと思うんですよね。そのiPhone SE4、今週登場説があるので、欲しい人は