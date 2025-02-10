坂出労働基準監督署は、香川県丸亀市綾歌町の運送業、四国物流サービスとその常務取締役を労働安全衛生法違反の労災かくしの疑いで書類送検しました。 労基署によりますと、この会社はおととし8月、従業員が物流倉庫でトラックに荷物を積み込もうとした際に、台車で自分の左足をひき、骨折したことによる休業4日以上の労災が発生していたにもかかわらず、労基署に出すべき報告書を提出していなかった疑いがもたれています。