岡山市の小学校で、小学5年生の児童が、農業や酪農業の担い手不足といった課題の解決方法をICTを使ってプレゼンする発表会が行われました。 【写真を見る】小学5年生がICTを使って酪農業の担い手不足を考える搾乳の負担を減らすロボット導入などを発表【岡山】 岡山市に本社を置くオハヨー乳業、ベネッセコーポレーションと浦安小学校が連携し、開いたものです。酪農業の担い手不足解消のため、何ができるか