「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、2月21日（金）から、ファッションブランド「MARY QUANT（マリークヮント）」と初コラボしたコレクションを、全国の店舗や公式ECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。【写真】トートバッグは2型を展開！荷物がたくさん入るMも■両ブランドの魅力が引き立つデザイン今回発売される「Maison de FLEUR×MARY QUANT」は、ホワイトとブラックを基調とした、両ブランドの魅力が引き立つ