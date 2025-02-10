「ペプシコーラ」の濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー ペプシコーラ」が、2月18日（火）から、全国で新発売される。【写真】うまそう！「C．C．レモン」と割ってみた様子■アレンジ自由自在！ドリンクバーの作りたてのおいしさ・楽しさを、家でも手軽に体験してほしいという思いから誕生した、濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー」シリーズ。本シリーズは、ロングセラードリンクの“原液”という呼び名で、多くの人が自