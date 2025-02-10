ビキニ姿のサウナ写真を公開したが…2022年ミスヤンマガの麻倉瑞季(長崎県諫早市出身)がXを更新。投稿したつぶやきが話題を呼んでいる。（麻倉のX@mizuki_asakura_より）麻倉は昨年末に「10月下旬からダイエットを頑張っていたら今日でマイナス10kg達成したのー！2024年最後にやるじゃん私！！」と、ジムや食事制限に努めた結果、ダイエット成功したことを報告。9日の投稿では「サウナ気持ちよかった」とつづって、水着姿で