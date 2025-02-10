10日に、愛知県稲沢市の国府宮で行われている天下の奇祭「はだか祭」。祭の主役「神男」は、午後5時半頃に儺追殿（なおいでん）に入りました。 【写真を見る】国府宮はだか祭 神男が儺追殿に入った“興奮の瞬間” はだか男ら7980人が参加 天下の奇祭 愛知・稲沢市 【国府宮はだか祭】愛知県稲沢市の尾張大國霊神社（通称・国府宮）で1200年以上続く祭で「天下の奇祭」とも言われます。正式名称は「儺追神事（なおいしんじ）」。