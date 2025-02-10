何かとコンプライアンスやハラスメントに敏感なこの時代。過剰なコンプラ・パワハラ違反にとらわれない昭和気質な芸風で人気の漫才コンビ・金属バットはパワハラについて「美しい日本の文化」というが、本当のところはどう考えているのだろうか。 【画像】日本の約90％が使用しているのに金属バット小林が頑なに使用拒否するもの 一億ハラスメント社会 -今年も早くももう2月中旬になりました。金属バットのTHE SECOND出場も無事