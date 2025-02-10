大雪による人への被害も起きています。この週末、県内では落雪や雪下ろし中の事故が相次ぎ、死者も出ています。 警察や消防によりますと、おととい午後3時すぎ最上町大堀に住む女性から、「夫が除雪作業をしていたところ、落雪に巻き込まれた」などと消防に通報がありました。 巻き込まれたのは、この家に住む66歳の男性で、意識不明の重体で病院に運ばれました。 男性は、自宅の敷地内で除雪作業中に屋根から落ちてきた雪に巻