■渡邊洋輔記者「広島市中区の縮景園です。きょうは寒さが少しやわらぎました。こちらの梅の木はまだほとんどがつぼみの状態ですが一部咲き始めた花もあります」広島市中区では10日、8.6℃まで気温が上がりました。縮景園の梅の木も厳しい寒さから少し、解放されました。先週の今シーズン最強で、最長の寒波。最高気温は平年を大きく下回り、厳しい冷え込みが続きました。寒波の影響で梅の開花も遅れています。平年は2月6日