静岡県磐田市の市道で、乗用車を105キロオーバーして運転したとして、会社員の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕されたのは、磐田市福田の会社員の男(22)です。警察によりますと、男は、2月10日午後1時半頃、最高速度が時速40キロと指定された磐田市南島の市道で、乗用車を時速145キロで走行した疑いがもたれています。 当時、警察が速度測定器を使って、取り締まりをしていて