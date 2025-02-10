世界に通じる北海道ブランドとして選ばれる「北のハイグレード食品」の発表会が２０２５年も開かれ、食のエキスパートが厳選した１８品目がお披露目されました。道産食品の魅力発信を目的に選ばれる「北のハイグレード食品」は、２０１１年に選定が始まって以来、これまで２００を超える商品が認定されています。２０２５年は道内各地から１０３の応募があり、豊頃町のエゾシカの血液を使ったテリーヌや、