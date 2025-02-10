埼玉県物産観光協会は2月7日、「埼玉県お土産プロジェクト」の結果を発表した。第1弾(2024年8月1日〜18日)では、埼玉県のお土産の中から「イチオシ」を一般募集。第2弾(2024年9月26日〜2025年1月26日)では、第1弾で選ばれた上位5商品の中から、最もおすすめのお土産を決める一般投票が行われた。あの人に贈りたい埼玉県のお土産今回は総合グランプリの他、「誰に贈りたいか」という視点から選ばれた、カテゴリー別のおすすめのお土