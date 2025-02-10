スマートフォン決済最大手のＰａｙＰａｙ（ペイペイ）は１０日、関連会社のＰａｙＰａｙ証券を子会社化すると発表した。ソフトバンクやＬＩＮＥヤフーが持つ株式を４月１日付で取得するほか、同証券の第三者割当増資を引き受ける。ペイペイ証券は、ペイペイが株式を３５％保有する一方で、ソフトバンク（株式３０・６％保有）の子会社となっている。株式の取得などを通じて、ペイペイは保有比率を７５・２％に引き上げる。残り