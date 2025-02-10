銀杏BOYZの名義で活動しているロックシンガーの峯田和伸（47）が９日に神戸市内で営まれたロックバンド「ガガガSP」のベーシスト・桑原康伸さん（享年44）に参列。同時期にデビューしたバンド仲間の死を悼んだ。家族とごく近い仕事関係者やバンド仲間だけの葬儀で、峯田は会場に少し遅れて入ってきた。関係者や遺族と沈痛な面持ちで言葉を交わした。出席した関係者によると、白い花を持って、棺の前に進むと、しゃがみこみ、桑