米菓大手「三幸製菓」（新潟市）の新潟県村上市にある工場で2022年2月11日、6人が死亡した火災で、新潟地検は10日、必要な防火措置を講じなかったとして労働安全衛生法違反の疑いで書類送検された同社と、当時最高経営責任者（CEO）だった佐藤元保氏（54）を不起訴処分とした。理由を明らかにしていない。新潟労働局が24年2月、焼き窯と、その上部にある乾燥機内のせんべい片との間に必要な間隔を設けなかったとして書類送検し