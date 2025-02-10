２０２５年版の航空会社の格付けランキングで、大韓航空が首位に立った（ＣＮＮ）航空会社の格付けサイト「ＡｉｒｌｉｎｅＲａｔｉｎｇｓ．ｃｏｍ」がまとめた２０２５年版のランキングで、大韓航空が昨年首位のカタール航空を抜いてトップに立った。１位の大韓航空は「乗客の快適性」が評価された。大韓航空と日本航空は、エコノミークラス座席のシートピッチ（前後間隔）が世界の航空会社の中で最大だった。多くの航空会社が７７