2025年日本国際博覧会協会は2月7日、大阪・関西万博の開幕日に当たる4月13日、会場上空でブルーインパルスの展示飛行が行われることを発表した。「ブルーインパルス」展示飛行(提供:航空自衛隊)ブルーインパルスとは、航空自衛隊の存在を多くの人々に知ってもらうために、航空自衛隊の航空祭や国民的行事などで、華麗なアクロバット飛行(展示飛行)を披露する専門のチーム。正式名称は、宮城県松島基地の第４航空団に所属する「第11