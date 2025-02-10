タレントの上原さくらが9日に自身のアメブロを更新。値上がりするフルーツの価格に驚愕したことを明かした。【映像】3児の母・中村仁美(45)3種類のお弁当を公開この日、上原は「もはやみかんは庶民の食べ物ではなくなりつつあるという現実」と値上がりについて言及。「子供の頃、毎年両親がどこかで段ボールひと箱いっぱいに入ったみかんを買ってきて、それを気の向くまま何個でも食べてよかった」と回想しつつ、現在の価格に